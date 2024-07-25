大成鋼、巨大 法人力挺

台股近日地緣政治風險增溫，拉回修正技術面乖離，專家認為，修正提供績優股承接機會，隨籌碼良性換手，大成鋼（2027）、巨大等兼具法人買盤挹注及技術面中長多等優勢個股，可望領漲抗跌，可留意進場買點。

受惠人工智慧（AI）利多題材一波接一波，台股第2季自4月中旬回測季線有守後，以馬不停蹄方式上攻，於11日最高漲至24,416點新里程碑，但因美費半指數轉弱，加上川普「保護費」風暴，出現多殺多走勢。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨終端庫存去化接近尾聲，及AI伺服器出貨效應，台股今、明年企業獲利成長動能佳，因此拉回修正經過換手整理後，終將重啟漲勢，預期展望正向、法人布局，且中長期技術指標轉趨正向個股，仍可逢低擇優布局。

篩選周、月KD同步黃金交叉，加上法人近十日買超逾5億元的中長多格局個股，除潤泰新、大成鋼、達麗、統一超、統一、台泥、巨大、海悅、國產、美利達等傳產股，及安國、信邦等電子股外，還有兆豐金、華南金等金融股。

自行車產業隨庫存去化，凱基投顧看好下半年營運動能將轉強，帶動獲利進入上升周期，其中，巨大拜中國大陸業務成長強勁，以及歐美市場銷售改善，半年報有機會繳出優於預期成績單，至於美利達營收亦可逐月走揚至第3季末，展望趨於正向。

隨時序進入壽險及銀行認列現金股息收入高峰期，加上預期美聯準會（Fed）下半年將啟動降息循環，債券殖利率下滑將有助壽險及銀行投資評價及銀行財富管理手續費收入，市場評估兆豐金、華南金等官股金控可望持續扮演穩盤指標。

大型本國投顧分析，台股下檔有季線、6月13日多方缺口等兩道防線坐鎮，但應留意周KD指標轉折向下，MACD 柱狀體正值快速收斂，中期格局浮現疑慮，反彈暫時偏向短線，後續反攻若遇壓不過，仍須適時減碼降檔、換股操作。