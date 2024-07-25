建商攻台中大水湳生活圈

台中大水湳生活圈700億元建設投資，打造中台灣最強生活圈，也吸引建商搶進推案，包括華固（2548）、潤隆、遠雄等上市櫃建商預售新案，近期頻傳高價成交紀錄，銷售持續升溫。

占地344公頃的水湳中央公園特區與404公頃的14期重劃區，共同構成大水湳生活圈，因其生活機能完備且綠地與建設數量居各區之冠，成為中台灣最受矚目的生活圈。

目前已知的大型建設開發案，總投資金額達700億元，帶來嶄新的生活感與商業活力，且兩區皆在開發初期，仍有上百塊可開發素地，房價堆疊、補漲性強，吸引華固、潤隆、遠雄、國泰、大陸等建商爭相搶進插旗，牽動中台灣房價走勢，備受矚目。

近期，水湳中央公園特區頻傳高價成交紀錄，「華固頂匯」出現196筆成交，24樓最高單價達每坪86.1萬元。

潤隆「當代首馥」出現167筆實登紀錄，均價約每坪68萬元，其中28樓單價達每坪73萬為目前社區最高。

「遠雄綠美」揭露104筆交易，均價約每坪75萬元，其中11筆單價突破8字頭。新進場的「國聚之瑑」也出現44筆實登，15樓出現目前最高單價每坪71.4萬元。

潤隆總經理林暐鈞指出，水湳坐擁世界級的綠覆率，總銷達110億元的潤隆「當代首馥」，吸引不中小企業主、中高階主管購買，全案預計2030年底完工交屋，將為未來營運挹注成長動能。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，14期與中央公園特區範圍廣大，不過兩區距離相近且生活機能高度重疊，從榮德段西側到經貿段東側的距離，甚至比區域內不少點到點還近許多。