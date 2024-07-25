威宏全年營收看增一成

巴黎奧運正式登場，加上航空旅遊持續復甦，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）輕奢精品備貨力道強勁，法人估，美國有機會在9月宣布降息，威宏下半年營運穩健升溫，全年營收看增一成。

威宏第2季合併營收22.40億元，季增23.9%、年增1.8%，為歷史單季同期次高；上半年合併營收40.51億元、年增3.3%，亦為歷史同期次高。

法人指出，受惠人員訓練與軟硬體設施導入，帶動產能效率提升，預期威宏今年毛利率將自去年的20.3%提升至21%至22%，推動獲利明顯成長。

而集團內部工廠也持續處理財務、稅制、環保問題，至符合上市法規，未來一兩年仍有計畫將其整併至威宏體系。

威宏指出，Kipling及HUGO BOSS等客戶近期積極發展數位打樣，公司為少數具備此技術的廠商，因此營收占比快速成長。數位打樣將為未來趨勢，目前採用數位打樣客戶已從過去九至十家，增加至20至30家。

威保柬埔寨木牌新廠今年動工、第一期廠房將於下半年完工，經Nike、Decathlon驗廠後，預計明年下半年產生營收貢獻，產能將會是目前租賃廠房（11條產線）的三倍。