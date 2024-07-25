睿生第2季每股純益1.51元 七季高點

睿生（6861）昨（25）日公布第2季稅後純益6,100萬元，季增198.1%，年增23.5%，每股純益1.51元，為七季來高點；上半年稅後純益6,100萬元，年增2.9%，每股純益2.02元。

睿生是自群創分割獨立的子公司。群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局，其中一座四代線由睿生生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場，朝應用量更大的工業檢測邁進。

睿生第2季合併營收5.1億元， 季增11.3%，年增13.2%，為近13季單季新高，單季次高；毛利率28.66%，季增3.51個百分點，年增3.25個百分點。上半年合併營收9.68億元，年增4.5%，為同期次高；毛利率27%，年減0.72個百分點。

睿生董事長楊柱祥指出，睿生看好智慧製造將推升相關產品需求，已有初步成果，預期2024年將能維持快速成長。