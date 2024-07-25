鐵礦價下探 鋼廠緊盯

颱風天，國際鐵礦價格持續探底，面臨每公噸100美元保衛戰，大陸鋼價昨（25）日同步下修整理，熱軋底材期貨價跌破前波低點每公噸人民幣3,550元，上市鋼廠新光鋼（2031）、高興昌、美亞關注行情發展，積極研擬應對策略。

上市鋼廠主管表示，鐵礦價格失控令人憂愁，紐約現貨礦價一度跌破每公噸100美元，昨天反彈小漲收盤100.03美元；鐵礦一周來大跌5.67%，為四個半月最低。澳洲焦煤部分，由於買家多看跌後市、買盤心態觀望，優質硬焦煤離岸價格已經跌破FOB230美元。

鋼鐵專家指出，大陸中共三中全會沒有明確提出激勵用鋼產業的政策，頗令市場失望，加上美國政情大幅變化，影響國際經濟布局，情勢沒有穩定、反而顯得混沌，國際鋼鐵市場能見度更低。

昨天大陸鋼價普遍走弱，上海、天津、廣州等交易市場來自鞍本鋼、承鋼、柳鋼的熱軋交易價都跌破每公噸人民幣3,500元，目前大陸熱軋最高價為酒泉鋼鐵的3,730元。此外，熱軋期貨跌破前期低點，要向下找新的支撐。