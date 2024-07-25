泛用樹脂價跌 台塑承壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

受下游觀望心態影響買氣，泛用樹脂近一周報價呈現弱勢整理格局，包括線性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚苯乙烯（PS）均各有每公噸10、20美元跌價，恐波及供應商台塑（1301）、台化和台達化等短期營運表現。

市場人士表示，觀察近日油價變化，面對市場普遍擔心需求疲軟，加上加薩地區停火預期增強，以及美元匯率堅挺也打壓油市氣氛，使得歐美原油期貨跌至六周以來最低，以致拖累泛用樹脂買氣轉弱。

以做為塑膠袋原料的高密度聚乙烯（HDPE）來看，近一周跌價每公噸5美元；其次，使用於包裝袋、農業用膜的線性低密度聚乙烯也跌價每公噸10美元，僅做為塑膠製品原料的低密度聚乙烯（LDPE）持平於每公噸1,150美元。

其次，做為隔音、隔熱材料、發泡級產品包裝材的PS由漲轉跌，本周下挫每公噸20美元；用於汽車、冰箱、冷氣機等家電的ABS和醫療器材用料聚丙烯（PP）本周持平各守在每公噸1,445美元、915美元。至於建築用料聚氯乙烯（PVC）小漲每公噸5美元。

法人指出，上周美國原油庫存連續第四周下降，汽油需求增長的同時，加拿大野火加劇了供應中斷的擔憂，目前國際油價從六周低點反彈。以24日的NYMEX-9月輕質原油期貨為例，上漲0.63美元，漲幅0.82%，結算價每桶77.59美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨也上漲0.7美元，漲幅0.86%，結算價每桶81.71美元，對各項泛用樹脂後市行情可望有一定支撐力道。

乙烯 期貨

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