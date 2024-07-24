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航空雙雄 Q4淡季不看淡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空業第4季客、貨兩旺，9、10及11月原本是客運的淡月，龐大的獎旅大潮來了，又有電商物流加持，業界認為，航空客運第4季不僅淡季不淡，還可能很旺。

航空貨運又受到紅海問題加持、新機交機速度緩慢，航空貨運超級好；法人分析，國內航空雙雄華航（2610）、長榮航成為最大贏家，堪稱人（旅客）、貨兩得，第4季業績看好。

雄獅、鳳凰、山富及旅天下等業者指出，解封後一年多來，國內的出國旅遊的需求健康發展當中，旅遊市場雖然有淡、旺季的變化，想要出國的人數還是居高不下；至於價格的部分，各種成本攀升下，不管是團費還是機票價格，平均都較疫情前漲約三成，在淡、旺季時價格會略有變動，高票價的趨勢依舊沒有改變。

今年交機的速度全面遞延，華航三架777F新貨機能已分別在在6月底、7月初加入外，已投入營運，還有一架預計8月交機，9月開始搶攻航空貨運市場傳統旺季商機，華航貨機將以十架777F、八架747-400F共18架雙機種、全貨機機隊，搶攻龐大空運商機。

長榮航空今年受惠於第九架777F貨機加入，成為推升營收成長的新動能，6月合併營收達194.19億元，年增10.11%，其中，貨運營收達44.88億元，年增50.93%，就可以看出一架新貨機的加入，讓長榮航空整體營收如虎添翼。

營收 長榮航空

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