台塑化、國喬 本季不看淡

不畏油價走跌，三大石化基本原料包括乙烯、丙烯和丁二烯等近期報價持穩，可為下游的聚乙烯（PE）等泛用樹脂行情走勢加持，台塑化（6505）、台聚、華夏和國喬等上下游石化業本季營運不看淡。

市場人士指出，根據中國國家統計機構發布數據，中國大陸經濟第2季成長年率為4.7%，較第1季的5.3%大幅放緩，在身為全球第二大原油消費國的需求令人擔憂下，國際原油期貨價格近日由漲轉跌。

以22日歐美期貨來看，美國原油期貨續跌逾一個月新低，NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.35美元，跌幅0.4%，收於每桶79.78美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨也下跌0.23美元，跌幅0.3%，收於每桶82.40美元。

然而，三大石化基本原料並未受到牽動，由於亞洲輕油裂解廠業界有多座工廠正陸續歲修，加上遠洋貨源減少，在供應趨緊下，包括乙烯、丁二烯和聚丙烯近期報價持平，上周分別守在每公噸855美元、1,550美元和850美元價位。

法人認為，雖然泛用樹脂市場近期整體表現欠缺動能，聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）和ABS等普遍處於弱勢整理格局，惟上游基本原料報價持穩，有利市場重建信心，未來隨著下游回補庫存，應會有新一波買盤出籠。

在全球通膨持續降溫下，歐洲與加拿大率先啟動降息，有助帶動投資與終端消費需求，IMF上調今年全球GDP成長預估至3.2%，石化業上下游下半年營運不看淡。

此外，值得注意的，中共第20屆三中全會閉幕後，大陸射出提振經濟第一箭，中國人民銀行22日宣布，將7月的1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）均調降10個基點至3.35%和3.85%。專家認為，此舉有助帶動大陸實體經濟融資成本穩中有降，激發信貸需求，促進企業投資。