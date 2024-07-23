億豐 今年業績衝300億
億豐（8464）受惠美國窗簾全面無拉繩新法6月上路，該公司具產品優勢，下半年市場滲透率可望攀升，同時，墨西哥第2期產能預計在第3季試產、第4季量產，將為營運增添動能。法人估，今年營收可望挑戰300億元。
看好市場需求增加，億豐本月董事會也已通過前進越南設廠，持續全球化佈局，越南廠計畫今年下半年動工，最快明年下半年即可加入投產行列。
美國政府為加強兒童安全，6月起在美國製造、銷售的所有窗簾產品，必須全面改為無拉繩。億豐為無拉繩窗簾市場先驅，早在美國法規上路前，就已不再生產拉繩窗簾。受惠市場轉換需求，加上新產能貢獻，法人估，億豐今年營收有望登上歷史新高，挑戰300億元關卡。
看好市場需求，億豐亦持續擴大產能。日前公告將成立越南子公司，同時砸下6.1億元取得土地使用權，將擴建生產基地。
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