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欣陸 奪嘉義汙水廠標案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

欣陸投控（3703）旗下欣達環工報捷，昨（23）日宣布，取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區汙水處理廠新建統包工程」，得標金額為27.6億元。

欣陸投控指出，此案採最有利標決標，欣達環工憑著豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標，該案可望為欣達環工挹注穩定營收

「南科嘉義園區汙水處理廠新建統包工程」案內容包含興建一座日處理量15,000噸的汙水處理廠及相關附屬設施，可供後續擴充至日處理量25,000噸的土建設施，該案並包含三年的營運代操作維護，完成後將可為園區廠商、學校及相關單位處理排放汙水，落實環境友善與永續發展。

欣達環工執行長周黎明表示，很高興能透過水處理的經驗與技術，為台灣的科技產業發展提供協助，該案將會以頂尖的技術，打造低汙染且具高效能的智能汙水處理系統，除了以MBBR系統除穩定全場運轉外，也將導入數位智慧輔助管理系統，打造一座智慧化汙水處理廠。

欣陸投控指出，加計本案，欣達環工於全台共興建11座汙水處理廠及再生水廠，並有七座汙水處理廠及三座再生水廠正在營運；欣達環工在手合約餘額預估將近700億元，今年上半年營收創同期歷史新高。

營收 黎明

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