潤泰全法說會／兩大轉投資扮獲利引擎 百億土地資產待價而沽

潤泰全（2915）23日召開法說會，副總李天傑表示，潤泰全有紡織、零售帶來穩定成長，另靠著南山人壽與潤泰新帶來獲利引擎，更有土地資產、多元轉投資作為潛在價值，截至第1季，整體合併資產已達1,153億元。另投資南山人壽以來，每股淨值一路增加至96.6元，成長了7.5倍，是相當成功的投資案。展望後市，看好兩大轉投資的投資貢獻，也將持續尋找好的投資標的。

李天傑表示，潤泰全雖在四年前就已結束所有的紡織工廠，但集團由紡織起家，不會放棄對紡織業的投入，這條路會繼續走下去。轉型為貿易商後，負責成衣設計、布料搜尋、打樣生產，並提供一條龍的服務，持續與國際品牌合作，包括Polo、Kohl‘s、J.Crew、A&F等，透過接單再外發給代工廠的方式，掌握具競爭力的產品包括牛津布、法蘭絨、襯衫格子布等，未來也會持續研發功能性產品，利用有機棉、海洋回收紗等材質，開發創新布樣。

零售方面，潤泰全目前代理五個品牌，店數已來到54個據點，主要進駐百貨公司、街邊店、購物中心，將持續尋找知名國際品牌做代理業務。另，大潤發中和量販店每年穩定貢獻12~13億元的營收，獲利表現落在1,000~2,000萬元，即便市場競爭激烈，但營收、獲利穩定成長。去年來客數達137萬人次，今年前五月已達58萬人次，會員方面，去年底有52,955人，今年截至五月來到53,402人。

潤泰全透過潤成轉投資南山人壽，綜合持股26.62%，李天傑表示，南山人壽今年上半年包括新契約保費收入、營收、淨利皆成長，雖然去年沒有發放現金股利，但有發放股票股利，隨著美國升息機率降低，大環境對壽險業相對有利。

在土地資產方面，觀音廠4,600坪土地目前委託仲介處分，預估市價10.19億元，中壢一廠土地變更後約5,500坪，目前從工業用地變更為住宅用地的程序還在走。另，新豐土地近5,700坪、台中土地8,400坪，以及桃園楊梅廠3.3萬坪皆帳列投資性不動產，分別作為停車場或出租給集團公司使用。整體土地市價最保守估計為110.03億元，多數選擇待價而沽，沒有立即處分的迫切性，不論出售或集團自行開發都是選項。