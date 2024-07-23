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航運回神！航空、貨櫃齊漲 華航大漲逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為華航波音747-400F貨機。圖／聯合報系資料照片
圖為華航波音747-400F貨機。圖／聯合報系資料照片

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連兩周下跌，也使得貨櫃三雄連日走跌，航空族群也未反應暑假出遊利多，7月初股價創高後便一路回檔，23日兩族群雙雙回神，萬海（2615）上漲逾4%，長榮（2603）、陽明海運（2609）也有3%的漲幅；華航（2610）、長榮航（2618）也大漲3~4%。

SCFI連兩周下跌，19日指數下跌3.6%，本周走勢備受關注。物流業者認為，漲多回檔修正屬正常走勢，紅海危機及美國東岸勞資合約年底到期還是影響市場的重要關鍵。

物流業者指出，船舶、貨櫃的調度目前還是吃緊，四大主要航線的櫃位運價還是至少賺二倍價格，但近期許多亞洲區間航線的業者紛紛把船抽調進美西航線搶貨，北美線的短期間供應量突增，造成連兩周運價下跌幅度加大。

根據最新一期運價變化分析，隨著市場供給增加，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7124美元，跌幅6.9%。

航空方面，儘管歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）第二季財報稅後獲利銳減46%，至3.6億歐元，遠低於市場估計的5.38億歐元，且預估今年夏天旅遊旺季的機票價格，將「明顯低於」去年同期，因消費者變得更節儉，不過華航、長榮航及星宇航空仍受惠於客、貨運同步價量齊揚挹注，6月、第2季及上半年營收同步寫下三個新高紀錄。

華航在端午連假的挹注下，6月客運收入為113.41億元，月增16.02%，為今年第五度登上百億元，展望7、8月旺季，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過八成，日韓及泰國航線最受旅客青睞。法人指出，華航兩架全新的777貨機在6月底加入，7月航空貨運量增加，將反映在營收。

華航股價連續下跌回檔後，今反彈上漲4.64%，收22.55元，投信自6/18以來均天天買超。

華航 長榮航

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