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借2000萬今天全壓金融股！ 肥羊：中信金144張、富邦金、國泰金各70張、元大金140張

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

股市爆料同學會．金融股肥羊】

買進中信金144張，35.75元，富邦金70張，84.8元，國泰金70張，61.2元，元大金140張，32.95元，累計中信金1189張，富邦金250.6張，國泰金256.7張，元大金248張。

跟元大金借款2000萬，利息2.45%，本文結束...

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金

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