借2000萬今天全壓金融股！ 肥羊：中信金144張、富邦金、國泰金各70張、元大金140張
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
買進中信金144張，35.75元，富邦金70張，84.8元，國泰金70張，61.2元，元大金140張，32.95元，累計中信金1189張，富邦金250.6張，國泰金256.7張，元大金248張。
跟元大金借款2000萬，利息2.45%，本文結束...
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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