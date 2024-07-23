暑假業績吸引資金回流 觀光餐飲股大啖反彈行情

台股反彈，觀光餐飲族群挾暑假題材吸引資金回流。市場看好，包括旅行社、餐飲、度假型飯店暑假為消費旺季，營收表現可期，吸引買盤轉進，帶動上市觀光類股指數盤中來到129.43點，漲幅逾2.5%，漲勢凌駕大盤表現。

買盤主要瞄準飯店股中的寒舍（2739），盤中股價來到71.1元，直逼漲停價位，另外旅行社股雄獅（2731）、山富（2743）雙雙大漲逾5%，餐飲股龍頭王品（2727）盤中漲幅亦逾5%。反應市場看好觀光餐飲族群第3季旺季表現。

寒舍受惠來台旅客持續復甦，加上台北市新增飯店房間數有限，提供房價上漲空間，下半年營運具備成長動能。餐飲方面，旗下的台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自10月1日起，餐價將從平日午餐1,390元、下午茶890元、平日晚餐1,490元與平假日晚餐1,690元，各調漲100元，漲幅為7與11%。此外，寒舍投資營建股愛山林（2540）股票，截至第1季，持有張數超過4000張，愛山林股價自第2季飆漲，寒舍帳上收益可觀。

王品第3季積極在南台灣展店，繼火鍋品牌「和牛涮」和「尬鍋」7月插旗嘉義，親子最愛的「品田牧場」也已在7月2日於台南家樂福新營店1樓與民眾見面。國民平價火鍋「石二鍋」7月11日新增「東港中正店」看好在地餐飲需求。燒肉吃到飽品牌「肉次方 燒肉放題 高雄裕誠店」也已於7月13日正式開幕。

雄獅、山富第3季受惠暑假旺季，加上郵輪銷售表現亮眼，亦可望推升營運表現，且第4季可望淡季不淡。其中，雄獅受惠多家航空公司直飛西雅圖，在機位釋出增加下，第4季將主打美西旅遊團，山富則在11月有獨包郵輪計畫，為營運表現撐腰。