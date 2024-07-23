連續兩天「亮燈」雲豹、天方能源獲利賣壓現 雙雙重挫跌停

台股23日盤中反彈大漲超過400點，先前一路飆漲的雲豹能源（6869）、天方能源（3073）盤中摜跌停，不過兩檔個股皆在22日台股大跌時強鎖漲停，今台股反彈卻跌停，與台股走勢大不同調。

綠能股之前為資金買盤焦點，因輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，並和雲豹能源、泓德能源-創洽詢綠電採購，加上 Google 在台推動1GW太陽能建置案，支援其在台用電需求，都讓綠能股受到青睞。

雲豹能源自6/20起漲，至今波段漲幅已超過1倍，同樣時間內天方能源也飆漲，漲幅達184%。天方能源今遭處置，因連續3個營業日達櫃買中心公布注意交易資訊，自07月23日至08月05日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

分析師指出，台灣綠電憑證今年上半年供需比僅有66.67%，受惠企業RE100與資料中心建置需求，開始供不應求，未來5.5年內約有2,304%成長空間。

雲豹能源發言人張建偉先前也表示，淨零碳排趨勢讓各家企業都需要採購綠電，但台灣無論是太陽能、風力、水力的綠電量都不能滿足企業需求，因此綠電供應是賣方市場，呈供不應求狀態。

而 Google 於2023CSR 報告書揭露，2022年 Google 台灣資料中心零碳能源占比僅有18%，遠低於2030年達成至少60%再生能源使用需求，因此，Google 先前宣布在台投資太陽能，可視為其因應國內綠電不足的一種措施。