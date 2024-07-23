廣華、倉佑 出貨看旺

中國大陸新能源車滲透率提升、各地區相繼推出完善新能源車公設規劃，帶動自主品牌需求，廣華-KY（1338）、倉佑等零組件業者營運看好，第4季起業績將因新訂單挹注而成長。

廣華公司指出，上半年廣華受惠於比亞迪、長城等自主品牌車廠新改款車及全新車款的問市，公司新能源車的營收比重較去年同期增加七個百分點，自主品牌車廠的營收比重達22％以上，較去年同期增加2%。看好淨零減碳趨勢，廣華積極與客戶共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，以目前廣華「光與美的系統開發」新訂單出貨排程來看，第4季開始將逐步出貨給比亞迪、本田新訂單，隨著後續出貨可望帶動廣華的業績表現。

倉佑指出，目前因汽車產業結構轉換至新能源車發展，以及倉佑布局利基型市場、多元產業業務等之產能尚未開出，使得短期公司整體營收成長受限，但倉佑近年來積極優化整體業務接單結構與精進生產效率等重要策略執行，可望對營運帶來正面的助益。

汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術進程，倉佑仍以汽車傳動系統零組件為公司業務核心，並積極開發新能源車相關應用零組件。目前從公司在手訂單可量產的預視單來看，已明顯感受到主要汽車客戶加大應用於新能源車車款、電動車車款之傳動系統中關鍵零組件升級的開發合作機會。