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海悅 6月每股賺1.43元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
海悅國際總經理王俊傑 （本報系資料庫）
海悅國際總經理王俊傑 （本報系資料庫）

房地產族群股王、代銷龍頭海悅（2348）昨（22）日公告6月自結數，單月稅後純益1.66億元，年減25.8%；每股純益1.43元。

海悅指出，6月合併自結數之稅前盈餘、稅後純益及每股純益較去年同期減少，主要是6月庫藏股轉讓員工溢價690萬元，帳列薪資所致。

海悅指出，持續全台接案，並保持市場敏銳度，目前代銷接案策略跟隨產業發展的移動，看好就業市場的剛性需求，配合人口移入與當地住宅需求，公司慎選代銷建案提供住宅產品。另，憑藉大數據分析購屋市場需求，精準投放行銷，在消費者購屋信心回溫下，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案，公司穩健布局全台低基期區域房市代銷市場，讓今年以來營收表現亮眼。

房市買氣火熱，而海悅近年跨足不動產開發事業，有望代銷、開發事業雙受惠，海悅指出，持續以策略聯盟型式持續且深度與理念契合建商共同開發，像去年台中「達麗創世紀」啟動交屋挹注的成績，顯示轉投資收益的正向表現，且接下來每年均有完工新案可增加營收，預計今年將有「擎天森林」與「新莊海悅花園」完工交屋、挹注營運。

另，下半年將於928檔期規劃推出總銷金額約30億元「世界南科C」建案。

展望未來，海悅指出，在不動產開發上，將持續增加多元、中長期的獲利來源，做為公司長期發展策略，並將維持成長性發展與穩定配息做為營運首任。

房市 海悅 營收

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