南僑自結上半年獲利 年增69.25%、EPS 2.56元

南僑（1702）22日公布，6月受到轉投資南僑食品單月獲利挹注減少，使得6月自結稅後盈餘較去年同期下滑、EPS0.39元；南僑今年上半年受惠於泰南僑、皇家可口等業績都表現很好，上半年的獲利表現依舊成長，獲利年增69.25%、EPS 2.56元。

南僑6月營收19.35億，年增2.52%； 6月自結稅後損益9,697萬元，較去年同期1.18億元減少，年減幅度為18.17%，每股稅後純益為0.39元，與去年同期EPS 0.48減少0.09元。

累計上半年營收114.64億，年增率4.32%，自結上半年的獲利則比營收成長幅度還大，也比去年同期出色，累計上半年稅後純益為6.34億元，較去年同期3.74億元，年增69.25%，EPS2.56元，較去年同期EPS 1.51元成長。

南僑食品（605339.SH）今天也發布公告，2024年6月歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,113.45萬元，同比減少47.73%；也因為南僑食品獲利挹注減少，使得南僑6月單月獲利跟著縮水。