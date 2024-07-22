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國際運價指數連2跌 貨櫃三雄股價下挫逾4%
上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）指數終止連13漲後，連續兩週下跌，美西航線跌幅最高，市場擔憂航運紅利不再，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天與大盤同步下挫，盤中跌幅逾4%。
SCFI連2週下跌，跌幅放大到3.6%，美西航線跌幅最高，航運業者分析，主要來自船公司新增航次服務，且加班船與低價小船加入搶市，供給增加但需求不變，致運價回跌。
國內貨櫃三雄長今天股價隨大盤跌勢下挫，盤中跌幅均逾4%，長榮、陽明及萬海低點分別下探158.5元、57.3元及68元。
業者進一步指出，後續美東碼頭工人勞資合約談判是否順利，以及加拿大鐵路運輸工人揚言罷工問題，都是不確定因素；歐洲市況沒什麼改變，紅海危機持續，運價也微幅修正，波動不大。
受惠塞港缺艙狀況，貨櫃三雄6月營收成長強勁，業者表示，根據船舶到港的時間推估，6月營收僅反映2個月前的運價，先前運價急速攀升的部分，還會陸續顯現在未來的營收上，仍看好船舶運力週轉率下降、旺季需求發酵，預期下半年營運將穩健成長。
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