台驊共享辦公室 招租熱

台驊投控 （2636）推動業務多元化增加收入，旗下轉投資經營的共享辦公室已經逐漸開花結果，法人推估，隨著招租率不斷攀升，進一步推升營收。

台驊位於台北市信義區的黃金地段辦公樓轉投資經營「T3CO韻驊共享辦公室」，上周末舉行「台灣數位游牧小聚」吸引近70位來自各領域的數位游牧工作者參與。

台驊控股多角化策略發威，6月營收達26.9億元，較上月增加24.9%，年增率達150%，創下近兩年的新高；累計上半年營收達114.9億元，年增69.4%。

台驊表示，T3CO韻驊共享辦公室攜手數位游牧台灣引領自由工作新浪潮，數位游牧台灣 （DigitalNomadsTaiwan)）於7月20日在韻驊共享辦公室 (T3CO) 舉辦「台灣數位游牧小聚」，吸引近70位來自各領域的數位游牧工作者及相關人士熱烈交流，打造多文化友善的線下社群交流平台，培養國內外新生代數位遊牧者，並持續與全球建立連結分享資源。

台驊不斷擴大業務觸角，成立新公司T3CO（韻驊），將手中持有位於台北市信義計畫區辦公室投入共享辦公室租賃領域，活化手中的房地產增值效益。