台泥集團 訂造二艘新船
台泥（1101）宣布，集團所屬達和航運近日與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造二艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，這兩艘散裝船預計於2026年竣工交付。
台泥表示，這次訂購是由達和航運董事長蔡立文及總經理謝敏雄親自簽約，達航企盼未來多元化的航線，亦能成為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力。
此前，台泥董事長張安平表示，「我們走在對的道路上，而且絕不孤獨」，並強調未來「減碳與經濟發展絕對可以並行」，達和航運依循集團全球減碳增綠布局的主軸積極發展，配合國際海事組織2050年溫室氣體淨零排放目標，力求強化綠色環保船隊的服務品質並持續提升整體運力，以確保在市場中保持高度競爭力，並為地球與海洋永續克盡職責。
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