台泥集團 訂造二艘新船

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）宣布，集團所屬達和航運近日與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造二艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，這兩艘散裝船預計於2026年竣工交付。

台泥表示，這次訂購是由達和航運董事長蔡立文及總經理謝敏雄親自簽約，達航企盼未來多元化的航線，亦能成為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力。

此前，台泥董事長張安平表示，「我們走在對的道路上，而且絕不孤獨」，並強調未來「減碳與經濟發展絕對可以並行」，達和航運依循集團全球減碳增綠布局的主軸積極發展，配合國際海事組織2050年溫室氣體淨零排放目標，力求強化綠色環保船隊的服務品質並持續提升整體運力，以確保在市場中保持高度競爭力，並為地球與海洋永續克盡職責。

台泥 散裝船 環保

延伸閱讀

加速農業增匯減碳 農業部與中研院簽署合作備忘錄

水泥族群6月營收皆成長 台泥年增55%、土葡貢獻近200億元

台泥三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」

面對中國大陸、東南亞低價傾銷 鋼鐵水泥業者提反制

相關新聞

超商雙雄 搶夏季商機

本周將迎來全年最熱節氣「大暑」，超商雙雄統一超（2912）、全家也進入營運旺季，皆看好今夏冰飲品銷售。法人估，夏季商機將...

台泥集團 訂造二艘新船

台泥（1101）宣布，集團所屬達和航運近日與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造二艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝...

櫻花 年營收拚增二位數

台灣櫻花（9911）上半年營收續創同期新高，最新開發的AI智能廚房系統陸續上市，加上整體廚房營收在房地產熱潮下維持穩定成...

望隼 衝刺差異化商品

隱形眼鏡股下半年進入產業旺季，營運可望漸入佳境。望隼（4771）預計第3季推出新一代濾藍光鏡片，透過差異化商品搶市，同時...

台驊共享辦公室 招租熱

台驊投控 （2636）推動業務多元化增加收入，旗下轉投資經營的共享辦公室已經逐漸開花結果，法人推估，隨著招租率不斷攀升，...

政策有望鬆綁！將可互相交易 綠電三雄商機擴大

為活絡綠電交易市場，國內政策有望將鬆綁相關法令，放寬綠能售電業者將可互相交易；法人分析，此舉不僅能強化中立性運作機制，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。