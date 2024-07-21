超商雙雄 搶夏季商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

本周將迎來全年最熱節氣「大暑」，超商雙雄統一超（2912）、全家也進入營運旺季，皆看好今夏冰飲品銷售。法人估，夏季商機將為超商雙雄第3季帶來強勁營運動能，推升單月營收。

統一超表示，將推出「搖搖沙拉」、「CITY TEA水果冰沙」全新商品搶市，同時看好夏日涼感食飲的高需求，展開「冷麵大賞」、「飲料抽抽樂」兩大優惠活動，預計相關業績將攀升。

全家則衝刺冰品銷售，Fami!ce再推四款全新特殊造型。內部觀察，隨著氣溫升高，消費者對消暑冰品需求增加，夏季霜淇淋銷售對比冬季可翻倍成長。

7-ELEVEN表示，夏季飯糰、冷麵、沙拉等輕食等類別業績隨著天氣愈炎熱銷售愈佳，每年7至8月銷售較平時成長二成以上。此外，炎炎夏日沙拉銷售持續穩定成長，7月引進全新杯裝吃法「搖搖沙拉」，以兩款新口味搶市。

暑假也是飲料銷售旺季，7-ELEVEN連續多年推出飲料抽抽樂活動，去年共吸引上百萬人次參與，帶動飲料相關業績逐年穩定成長逾10%，今年可望再創佳績。

全家 冰品 超商

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