快訊

懶人包／酷暑夏天手機也過熱！6招降溫小技巧 別把它放入冰箱

氣象粉專曝歐美模式颱風最新路徑 似西北颱可能風大雨大

00919買進89張在台股下殺這幾天！小師傅：存股就是看淡漲跌

現觀科獲信用交易資格 證交所：7月19日起得融資券交易

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

電信數據分析大廠現觀科（6906）報喜！臺灣證券交易所18日公告宣布，上市有價證券現觀科自今年1月15日上市至今已滿6個月，而其融資融券審查案，確認已符合「有價證券得為融資融券標準」第2條，以及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條等相關規定標準，因此開放自19日起得以融資融券交易。

5G時代商機蓬勃發展，大廠以不同角度切入搶市。而現觀科（6906）具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，而公司技術自從董事長邱大剛在美國麻省理工學院(MIT)的研究突破為緣起，一步步找到應用，更也因此拿下全球無線通訊定位優化市場超過四成的市占率，後市表現備受關注。

事實上，現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。不僅如此，CovMo平台還能支援O-RAN 開放式架構，客戶能通過雲端架構，滿足各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。

至於此次合作由英特爾於去年開發、推出的「第 4 代 Intel Xeon可擴充處理器」，主要基於「Accelerate with Xeon」訴求，可提供多項加速器，並幫助處理器核心卸載許多繁雜瑣碎的工作，從而釋放更多 CPU 運算週期來執行關鍵運算，使企業得以更有效利用處理器核心，一來有助降低伺服器建置成本，二來許多 ISV 採取核心數定價模式，所以隨著所需核心數降低、意謂企業更能發揮軟體授權支出效益。

現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

5G 處理器 融券

延伸閱讀

國防部：全軍24處用陸製品 其中4案用路由器及資料處理器

證交所出擊 教學生理財

台股頻創新高！證交所曝第2季散戶人數 523萬人再寫新紀錄

證交所推廣校園金融教育 回響熱

相關新聞

現觀科獲信用交易資格 證交所：7月19日起得融資券交易

電信數據分析大廠現觀科（6906）報喜！臺灣證券交易所18日公告宣布，上市有價證券現觀科自今年1月15日上市至今已滿6個...

志強 上半年賺贏去年全年

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（19）日公布上半年自結合併損益，上半年營業毛利18.48億元、年增64.3%...

超商雙雄 黑金、茶金大PK

超商雙雄強攻「黑金」、「茶金」百億市場，其中，咖啡方面，統一超（2912）、全家今年都將擴大投資，以搶食黑金市場，預期今...

雷虎 6月每股賺0.2元

雷虎科技（8033）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公布6月自結稅後純益0.29億元、年...

日勝生、力麒 攻水資源商機

缺水警報響，台廠千億水資源商機爭奪戰開打。日勝生（2547）昨（19）日公告，為擴大循環經濟事業，旗下100%持有日鼎投...

中鴻三品項 內銷價開平盤

中鴻（2014）昨（19）日開出8月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均以平盤定調；至於9月交貨的外銷盤價，則依產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。