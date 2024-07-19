志強上半年每股稅後純益4.02元 賺贏去年全年2.78元

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布上半年自結合併損益，上半年合併營收為89.48億元、年增23.8%，營業毛利18.48億元、年增64.3%，營業利益7.67億元、年增214.3%；稅後純益7.88億元、年增166.6%，每股稅後純益4.02元。

志強上半年營業毛利率達20.7%，較去年同期15.6%增加5.1個百分點，營業淨利率8.6%，較去年同期3.4%增加5.2個百分點；淨利率8.8%，較去年同期4.0%增加4.8個百分點。

志強第2季合併營收49.35億元、年增27.2%，營業毛利，毛利率21.1%，較去年同期17.0%增加4.1個百分點，稅後純益4.48億元、年增79.4%，單季每股稅後純益2.29元。

隨著全球運動氣氛回溫，志強上半年每股稅後純益4.02元，已賺贏去年全年的2.78元。

展望整體製鞋產業景氣，志強董事長陳維家稍早在股東常會中表示，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助於今年訂單回溫。

而今年巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求也明顯回溫，近期志強明顯感受接單動能走強，上半年稼動率100%，預期下半年也會比上半年好。法人估，志強全年營收應有二位數成長，獲利也有機會較去年翻倍增長。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01%，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

志強今年集團資本支出約6,000萬美元，主要支應印尼廠建廠所需，新廠預計2025年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。