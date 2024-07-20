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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

雷虎 6月每股賺0.2元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公布6月自結稅後純益0.29億元、年增625%，單月每股純益0.2元。

雷虎科技同時公布第2季自結合併營收3.48億元、年增38%，稅後純益0.51億元、年增5,000%，每股純益0.36元。雷虎科技上半年合併營收6.35億元、年增25.3%；上半年自結每股純益已達0.53元。

雷虎科技日前宣布，已與美國無人機3D列印大廠RapidFlight簽訂合作意向書，這項合作將為台灣國防產業帶來最新的3D列印無人機技術，並在台灣設立研發生產基地，有助強化台灣國防產業供應鏈的技術實力。

另外，雷虎科技自製研發的TM-450 Hornet監偵型無人機已獲國防部正式通知，成為監偵型無人機的合格廠商，成功進入國防部第二階段評選。展望未來，雷虎科技將持續參與國軍標案，滿足國防需求，為台灣國防工業貢獻力量。

為了更進一步強化台灣國防產業無人機關鍵零組件在地化生產，雷虎科技已投入全自動馬達生產線，提升生產效率和產品質量，具體落實台灣製造。

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