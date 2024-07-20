超商雙雄 黑金、茶金大PK

超商雙雄強攻「黑金」、「茶金」百億市場，其中，咖啡方面，統一超（2912）、全家今年都將擴大投資，以搶食黑金市場，預期今年咖啡營收仍將交出雙位數成長的佳績。

統一超旗下CITY CAFE昨（19）日推出滿20年。統一超表示，咖啡業務每年業績持續成長，近年並導入單杯萃茶機，搶攻平價飲品市場，期許黑金、茶金全拿；另外，全家透過單品咖啡、大規格等策略應戰，咖啡年賣逾2億杯，近日更投資2.5億元，同步擴大搶進全台茶飲市場。

7-ELEVEN表示，咖啡銷售表現在疫情後業績呈現高速成長，去年銷售額突破170億元，其中2018年起跨入的精品咖啡市場，提供精品咖啡服務店數目前更已突破6,000家，帶動相關類別業績成長。

全家旗下自有咖啡品牌「Let's Café」，去年業績突破70億元，每年皆維持一成以上的成長，今年預計一年有望賣逾2億杯，以杯數來看，年增同樣超過雙位數。

全家去年將Let's Café經典咖啡風味升級，咖啡豆採用繁複的雙群烘豆工法，Let's Café也持續升級咖啡機台，不僅每年投資超過億元布建咖啡機，更因應風味升級，全面調整咖啡機調製參數。

根據統計數據，台灣手搖飲市場一年賣出超過10億杯，整體商機超過千億，為搶攻市場，全家提出三大關鍵，首先是消費者習慣喝之前將茶湯配料搖一搖，其次必須提供高品質茶葉風味，以及簡化店舖端流程。

全家目前已陸續投資超過2.5億，在全國逾3,700店導入封口機，滿足消費者習慣搖一搖的儀式感，同時也提升了外帶外送的便利性；運用冰磚專利技術，推出入料冰磚、冷凍茶袋等不同飲品調理方式。

全家近期也投資超過6,000萬元的專業煮茶機，可舒展茶葉就像現泡，預計7月底於近500家店舖提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。

統一超日前推出的「單杯萃茶機」目前已導入達2,000店，預計今年底可望拓展破3,000店，在全台門市推出多元化飲品。