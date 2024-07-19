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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

中鴻三品項 內銷價開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鴻（2014）昨（19）日開出8月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均以平盤定調；至於9月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟來看，7月16日，國際貨幣基金（IMF）發布最新「世界經濟展望」報告顯示，今年全球經濟成長預期維持3.2%不變，並上調2025年全球經濟成長至3.3%，相較先前增加0.1%。

此外，針對今年中國大陸及印度經濟成長預測，亦分別從4.6%上修至5%及從6.8%上修至7%。IMF並指出，歐元區已觸底反彈，寬鬆的貨幣政策也將有助投資，預計全球經濟穩健復甦態勢不變。

其次，觀察近期全球鋼鐵供需變化，中國大陸鋼廠減產情況已有所擴大，依據中鋼協7月15日資料顯示，7月上旬重點企業粗鋼日產量較6月下降4.35%，預計在官方節能降碳及粗鋼平控政策推展下，下半年鋼材供給將持續收縮。

同時，大陸三中全會剛閉幕，其決策通常攸關對岸未來經濟發展，若延續擴大內需提振經濟動能基調，將有望促進鋼鐵需求回升。

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