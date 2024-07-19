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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

日勝生、力麒 攻水資源商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

缺水警報響，台廠千億水資源商機爭奪戰開打。日勝生（2547）昨（19）日公告，為擴大循環經濟事業，旗下100%持有日鼎投控規劃發行9,380張新股，將以日鼎3月31日自結報表淨值95.66元為發行價格，增資總金額約8.97億元，由日勝生全數認購。

台廠包括日勝生在內，還有力麒及其子公司山林水、國統、中鼎等集團積極卡位、爭食商機。據國土署統計至5月，國內再生水建設至少就有15案正辦理中。

力麒方面，掌握逾六成股權的子公司山林水，聯手母公司力麒及新宏興營造奪下「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運BTO案」、總興建金額高達80億元，預計2028年底開始提供台積電楠梓產業園區用水，全期完工後將是國內供應半導體製程的最大再生水廠。

力麒指出，當初標下上述高雄楠梓再生水廠案，經過試算後發現投報率不錯。根據概估，投報率至少5%、甚至上看6%。

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