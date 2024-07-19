巴黎奧運將屆 志強國際上半年每股賺4.02元年增166%

巴黎奧運即將展開，運動用品銷售增溫。國際知名運動品牌鞋類供應商志強國際企業今天公布上半年財報，稅前淨利為新台幣10.11億元，年增166.8%；稅後每股盈餘4.02元，年增166.2%。

志強國際統計，上半年合併營收為89.48億元，較2023年同期增加23.8%。若以功能貨幣（美元）計算，上半年營收為2.80億美元，則較去年同期增加18.6%。

志強國際（志強-KY）說明，2024年上半年營業毛利為18.48億元，年增64.3%；營業利益為7.67億元，年增214.3%。

根據市調機構QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%。志強-KY表示，對全球鞋類市場及足球鞋產業成長看法穩定而樂觀。

志強-KY表示，公司為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並以專業足球鞋領域為主，全球每5雙足球鞋就有1雙出自志強國際，為全球最大足球鞋製造商。