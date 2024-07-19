巴黎奧運將屆 志強國際上半年每股賺4.02元年增166%
巴黎奧運即將展開，運動用品銷售增溫。國際知名運動品牌鞋類供應商志強國際企業今天公布上半年財報，稅前淨利為新台幣10.11億元，年增166.8%；稅後每股盈餘4.02元，年增166.2%。
志強國際統計，上半年合併營收為89.48億元，較2023年同期增加23.8%。若以功能貨幣（美元）計算，上半年營收為2.80億美元，則較去年同期增加18.6%。
志強國際（志強-KY）說明，2024年上半年營業毛利為18.48億元，年增64.3%；營業利益為7.67億元，年增214.3%。
根據市調機構QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%。志強-KY表示，對全球鞋類市場及足球鞋產業成長看法穩定而樂觀。
志強-KY表示，公司為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並以專業足球鞋領域為主，全球每5雙足球鞋就有1雙出自志強國際，為全球最大足球鞋製造商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言