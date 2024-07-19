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害怕台積電（2330）會出事的人要看這篇！ 肥羊七點示警：目前非抄底好時機
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
大江一去不復返，在這美好日子已經逝去的年代，各位該思考，再來該怎麼辦呢，昨天有人說，他堅信台積電（2330）是足以壟斷全世界的高科技產業，那就請你繼續深信台積電，不用退縮，害怕台積電會出事的人，麻煩繼續往下看：
1.如果你有借錢炒股，麻煩今天就去還清，這波空頭要走幾年，本肥羊當真是心理沒底啊
2.如果你想買股票，現在可以開始慢慢購買了，但不要去借錢炒股
3.如果你想賣股票，去賣，但本肥羊一張股票都不會賣，還會不斷地增加股票
4.金融股每年都有現金股利發放，是各位在股災來臨之時，足以支撐十年的口糧，不用擔心
5.如果你買的是電子股，去問那個推薦的財經網紅，別煩我
6.社團下達封口令，凡是散播恐慌情緒的團員，永久封鎖，不經警告，你多麼的元老都一樣
7.目前不是抄底的好時機，等塵埃落定吧，只要各位都是用現金炒股，就不會有任何問題，耐心，耐心，還是耐心啊
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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