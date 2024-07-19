艾美特 保守看待下半年

家電品牌大廠艾美特-KY（1626）對下半年營運保守看待，預期今年會比較辛苦，將積極調整產品線，期望挹注新的成長動能。

艾美特6月營收10.6億元，月減10.8%，年減13.7%；上半年營收50.45億元，年減7.55%。艾美特董事長史瑞斌強調，將積極調整產品線，改走其他賽道，從過往以家用產品為主的模式，現在開始做工業及商業風扇製造代工。

史瑞斌提到，中國大陸疫情延續三年，造成各產業動能不足、產業外移等現象，並使得後疫情時代大陸消費信心下滑，消費性產品首當其衝，加上今年春夏季雨水多，導致夏季炎熱遞延，風扇銷售較趨保守，旺季面臨嚴峻考驗。

目前艾美特跨入非家用風扇領域，開始中國大陸工業及商業風扇的製造代工，包括大型冰冷扇，今年跨出家用電器產品，可望挹注營收。