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新纖智慧園區 拚三年完工

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新纖（1409）位於桃園的幼獅青年創業村暨智慧製造園區，成集團下一個營運成長動能，規劃在第一期青創及智慧物流園區中採取施工、招商同步進行的方式，目標園區三年後完工就可對外營業。

新纖2021年與桃園市政府簽約取得「幼獅青年創業村暨智慧園區」開發商資格，規劃引進智慧製造、工業4.0及青創相關產業，新纖董事長吳東昇先前在股東會時指出，加快園區開發時程，針對青創及智慧物流園區，在第一期就採取施工、招商同步進行的方式，完工後對外營業。人工智慧（AI）的智慧製造園區希望在五年後完成招商。

新規劃招商對象，一期園區引進的產業以新創事業與研發應用為主。另外，國內智慧物流產業興起，新纖也會洽詢及招商國內外相關產業及企業進駐，目前已開始規劃招商目標。

新纖的幼獅青年創業村暨智慧製造園區總投資金額預估約56億元，除自有資金外，未來也會引進其他外部資金參與投資。

創業 新纖 青創

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