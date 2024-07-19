泛用樹脂價跌 牽動台聚、國喬

受下游買氣轉弱影響，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）近一周三大品項全面走跌，每公噸跌價5至10美元不等，至於其他原料如聚苯乙烯（PS）和ABS則有止跌回穩跡象，牽動相關生產廠台塑（1301）、台聚、台化、國喬等營運表現。

市場人士指出，根據中國國家統計機構發布數據，中國大陸第2季經濟成長率為4.7%，較第1季的5.3%大幅放緩，全球第二大原油消費國的需求令人擔憂，原油期貨一度三連黑，以大陸市場為首的PE下游加工業出現補貨觀望心態，打壓報價下探。

以塑膠袋原料的高密度聚乙烯（HDPE）來看，近一周跌價每公噸5美元；使用於包裝袋、農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和塑膠製品原料的高密度聚乙烯（LDPE）每公噸各跌10美元。

其他樹脂方面，做為隔音、隔熱材料、發泡級產品包裝材的PS由跌轉漲，本周上漲每公噸5美元，用於汽車、冰箱、冷氣機等家電的ABS和建築用料聚氯乙烯（PVC）本周持平，各守在每公噸1,445美元、790美元。

法人指出，泛用樹脂市場近期整體表現仍欠缺動能，但上周美國原油庫存降幅大於預期，激勵17日歐美原油期貨終止三連跌，NYMEX-8月輕質原油期貨上漲2.09美元，收於每桶82.85美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.35美元，收於每桶85.08美元。