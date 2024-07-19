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柏文雙引擎加持 業績看增
本土最大健身中心業者柏文（8462）看好暑假旺季營運表現。主力戰略品牌「健身工廠」台中市沙鹿廠預計7月25日開幕，有望加持業績成長。
柏文表示，每年第3季暑假期間，是旗下「肖跳」彈跳床、「滾吧」保齡球、「鐳射戰場」擬真射擊對戰遊戲及「SKlub Sports運動俱樂部」等休閒娛樂品牌業績最好一季。近年夏天氣候炎熱民眾對於室內休閒娛樂運動需求較高，加上學生族群利用暑假加入健身房運動的短期會籍挹注，可望進一步推升營運表現。
健身工廠7月至9月與漫威合作，打造台灣首間漫威主題健身房；會員在活動期間的每週六、日，可至全國六間漫威主題廠館跨館運動。
健身工廠台中市沙鹿廠將於7月25日開幕，第4季尚有台中市兩家及台南市一家新廠館開幕，今年擴點九家新廠館計畫可順利完成。預期在「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎帶動下，營收一季比一季高，帶動今年獲利增長。
針對明年度展店規劃，至少將再拓展八家新廠館，預計2025年突破80處營運據點，持續挹注柏文營收成長新動能。
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