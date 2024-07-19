中鋼度小月 推低價方案

鋼市弱化，中國大陸首鋼8月盤價每公噸跌人民幣100元，進口料源報價持續下探，熱軋母材每公噸成交價格515美元，中鋼（2002）銷售壓力沈重，以各類低價專案應變，度小月氣氛濃得化不開。

中鋼專家表示，第3季原本是鋼鐵淡季，國際鋼市進到低潮期，美國、歐洲、亞洲鋼價跌成一片，市場交易意興闌珊。

隨著大陸寶武鋼、鞍本鋼等第一線的鋼鐵集團8月盤價每公噸下修人民幣100元至200元後，昨天首鋼內銷新價跌人民幣100元，價格內容與前波公布的寶鋼相同，熱軋、冷軋、酸洗、冷軋鋁合金鋼板等價格全面下修，包括前波行情偏多的厚板價格也下降人民幣100元，熱浸鍍鋅鋼板、彩色鋼板和無取向電磁鋼板等保持不變。

上市鋼廠主管表示，大陸各大高爐鋼廠都降低了薄板三品種及厚板行情，原材料價格持續維持高檔，降價雖將導致鋼廠虧損，但目前用鋼需求環境嚴峻，對買家來說「不允許不降價」。

值得關注的是，大陸官方在上半年只批准鋼鐵相關項目中的電爐建設，未批准新建高爐，受到更多新電爐影響，廢鋼價格上漲，但熱軋期貨未能跟隨、行情反而顯得疲軟，目前中共三中全會正在召開，是否會出台經濟刺激措施成為討論熱點。

上市鋼廠主管指出，大陸鋼價持續下探，出口報價更具彈性，前波大陸鋼鐵現貨與現貨反彈上漲，一度引起市場注目，卻僅曇花一現，如今行情往下，相較國內鋼價偏高，吸引下游鋼廠下單。為抵抗進口鋼材，傳出中鋼已經擬妥因應劇本，各類專案排開，鋼價計算方式錯綜複雜，中鋼開盤「棄簡從繁」成為市場討論話題。