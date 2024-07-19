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三商家購拓點 六路並進
三商家購（2945）下半年積極拓店，持續發展不同店型，搶攻多元商機，包含、「咖啡」、「寵物」、「新住民」、「心樸」、「美特店」等六大店型。三商家購表示，為做出市場區隔，將透過門市店型及品類調整，打造符合在地需求服務，推動營收成長。
三商家購現煮咖啡目前達全門市販售，其中除咖啡外，3月份導入的「現煮茶飲」成功搶進市場，三商家購表示，茶飲的引入幫助現做飲品營收相較去年成長翻倍，預計未來一年會帶來破億商機。
目前少子化社會帶來養寵物人口增加，三商家購同樣看好此商機，目前寵物特定門市有11間，三商家購表示，截至目前寵物類商品營收年增近三成，以零食及保健類最受歡迎，未來將持續提升貨架數，從平均1-2座增加至五座，商品突破200支，下半年會持續增加商品種類。
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