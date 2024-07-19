葡萄王腸病毒新藥 邁步

葡萄王（1707）積極研發創新益生菌株，根據近日公布數據，可讓廣效型對抗病毒的ISG15基因表現活性提升兩倍。葡萄王研發總經理陳勁初表示，將評估以此菌株推動人體臨床試驗，期待能發展成全球第一支腸病毒新藥。

葡萄王指出，全台腸病毒疫情仍在流行期，根據疾管署統計累積確診突破16萬位幼童，更造成2,000班停課的新紀錄，隨著暑假的到來，幼童出入公共場所或參加各類暑期活動機會也大增，因此染病的機率可能再度攀升。

葡萄王表示，該公司近幾年陸續獲得三項益生菌對抗腸病毒的發明專利，後續又在動物實驗中發現，台灣原生菌種的植物乳桿菌（Lactobacillus plantarum，L. plantarum)，可大幅提升對腸病毒的抵抗力，葡萄王因此成為近十年唯一取得益生菌相關應用在腸病毒專利技術的公司。

葡萄王指出，這項首創益生菌株可提升免疫活化OASL1基因表現達2.6倍，可表現出抗病毒、直接中斷腸病毒生長的特性，平衡體內免疫反應過於劇烈的現象。

陳勁初表示，除了腸病毒之外，葡萄王的首創益生菌株更可讓廣效型對抗病毒的ISG15基因表現活性提升兩倍。他說明，目前相關結果正撰寫科學期刊中，後續將以此成果作為資料，評估推動人體臨床試驗，向臨床試驗委員會遞件申請，更不排除往藥品市場前進，讓全球第一個拯救幼兒的腸病毒新藥誕生。

葡萄王表示，台灣生技業蓬勃發展，多家上市櫃公司都在開發各種相關生技產品搶占市場商機，但在腸病毒的預防、治療上卻難有新突破。葡萄王為國內研究益生菌對抗腸病毒領域的先進者，每年投入上億級預算進行研究。

陳勁初表示，葡萄王早在2019年就篩選出可抑制病毒活性及活化免疫系統的關鍵菌株，且獲得發明專利認可，接著投入第二階段活性腸病毒株感染保護測試，再從台灣梨山原民部落中採集而得的奶類樣本中，分離得到台灣原生菌種植物乳桿菌（L. plantarum）。

葡萄王多年的研究成果於2022年克羅埃西亞INOVA國際發明展、2022年IIIC國際創新發明競賽、2023年韓國WiC世界發明競賽，榮獲3金1特別獎的肯定，而新菌株的發現不僅是生物科技的重大突破，未來在生活中更能幫助國人抵禦腸病毒的傷害，為國內生物技術開啟新篇章。