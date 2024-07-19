宏全 下半年營收、獲利拚雙高

飲料包材製造龍頭宏全（9939）第2季及上半年營收同步攻頂，下半年隨著浙江衢州廠第二期及台灣自貿廠第二期冷凍倉儲陸續啟用及投產，法人估，宏全下半年營運將逐月增溫，全年營收、獲利有望雙創新高。

宏全第2季合併營收74.95億元，季增15.7%、年增3.8%，創單季營收新高；上半年合併營收139.72億元、年增5.1%，續創同期新高。

宏全今年啟用的據點，包括台灣自貿廠第一期廠房已於6月完工投產，主要生產瓶胚供應國內外客戶，初期產值約4億元，第二期冷凍倉儲預計第3季啟用。

去年大陸新增漳州廠第二條生產線與浙江衢州廠投產，今年可貢獻整年營收與獲利，加上浙江衢州廠新增第二階段產線及各區新增包材產線，今年6月也加入生產。

宏全主要營運地區為台灣、大陸及東南亞，近年在大陸及東南亞持續擴大生產規模，占集團合併營收63%，為宏全獲利逐年提升，且持續展現效益的主因之一。

宏全表示，去年8月大陸漳州廠第二條無菌生產線投產、浙江衢州廠11月投產，加上各區新增包材生產線，已增加本業與跨業新品項，擴大生產規模。