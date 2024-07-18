這檔生技股今年單季營收頻創歷史新高 下半年旺季可期

視陽（6782）受惠日本市場新舊客戶對矽水膠彩片需求旺盛，且去年推的爆款產品訂單延續到今年，帶動上半年營收大跳躍，第1季、第2季營收皆創下單季歷史新高，下半年在訂單旺盛需求推升下，可望逐季成長、再締新猷。同時，看好矽水膠彩片未來在市場上的滲透率，公司也已啟動下一波擴產計畫，矽水膠彩片明年上半年產能將再擴增五成。

視陽上半年營收17.25億元，年增62.87%，已達去年全年營收的七成。視陽表示，今年以來的營運動能來自日本客戶矽水膠彩片聯名商品出貨，由於是首單貢獻，挹注動能強勁，加上去年爆款產品延續，拉抬營收表現。另，中國大陸市場由於去年基期低，今年恢復成長，同時陸續增加品牌和通路新客戶，歐美市場則矽水膠透片穩定成長，且疊加功能型老花鏡片將於下半年推出。

視陽表示，目前訂單能見度可達9月，市場對矽水膠彩片需求持續加溫，營收占比可望進一步提高，第3季有機會來到三成五，由於矽水膠彩片單價較高，產品組合有助ASP和毛利率表現，產能利用率也可望從目前的八~九成進一步提升。同時，看好矽水膠彩片未來在市場的滲透率，公司繼今年上半年將彩片產能由每個月500萬片擴充至1,000萬片，董事會日前已通過下一波擴產計畫，明年上半年矽水膠彩片月產能將由1,000 萬片增至1,500萬片，可望增添營收動能。

法人表示，由於視陽切入矽水膠領域較早，製造經驗及證照數持有上皆擁有領先優勢，隨著日本、中國大陸等代工及自有品牌廠相繼投入矽水膠後，矽水膠的市場滲透率持續增加，而視陽領先推出矽水膠彩色隱形眼鏡新品，且取得亮眼的銷售成績，將是未來營運一大動能。