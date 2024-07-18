台塑四寶抗跌 股價全部紅通通

美國科技股周三大跌，台積電ADR崩跌近8%，收在171.20美元，拖累台股18日一度下跌超過600點，但台塑四寶逆勢抗跌，以台化（1326）表現最強，盤中上漲逾2%，塑膠類股中亞聚大漲逾6%，衝上20元。

那斯達克綜合指數大跌512.42點，跌幅2.8%，收在17,996.93點；標普500指數下跌78.93點，跌幅1.4%，收5,588.27點；不過道瓊工業指數反向上漲243.6點，漲幅0.6%，再創新高41,198.08點。

投資人湧向看似被低估的領域。SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF連續九個交易日上漲，創下歷史新高。能源、金融和房地產公司的股票均出現上漲。

油價方面，美國能源資訊局（EIA）周三公布，截至7月12日當周，原油庫存減少490萬桶。布蘭特原油9月期貨17日收盤上漲1.35美元，漲幅1.6%，報每桶85.08美元。不過中國第2季經濟成長僅4.7%，是自 2023年第1季以來最低增速，導致抑制原油價格的漲勢。

塑化股今日續強，不僅台塑（1301）四寶全紅，亞聚（1308）盤中更大漲約6%，聯成（1313）、台聚（1304）也上漲逾2%。四寶中以台化漲勢最強，盤中最高來到51.2元，漲幅逾2%；台塑化（6505）今跳空開高，一度漲至66.4元，上漲約2%。

法人表示，第3季步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給將減少，加上中國大陸即將召開的三中全會可望推出刺激經濟措施，各項石化原料漲勢可期。