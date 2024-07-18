遠東新盤中重挫逾8% 亞泥小跌、皆陷入貼息

美股四大指數除道瓊外皆大跌，台股18日盤中一度重挫逾600點，傳產族群雖表現較為強勢，但遠東新（1402）、亞泥（1102）仍不敵賣壓，雙雙陷入貼息，遠東新盤中下挫約8%，亞泥下跌逾1%。

拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普質疑美國是否應保衛台灣，他認為台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該付費，使得投資人從今年來暴漲的科技股轉進其他類股。

費城半導體指數周三崩跌6.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數也收低，資金輪動至道瓊，道瓊工業指數再創新高。

台股中今也以傳產股表現較為抗跌，但紡織、水泥類股受到遠東新、亞泥除息貼息的影響，皆走跌，紡織類股盤中更下跌超過2%。

遠東新每股配息1.35元，除息參考價為35.95元，今日慘陷貼息，盤中重挫逾8%，一度下跌至32.95元；亞泥每股配息2.1元，參考價42.1元，同樣陷入貼息，不過盤中僅小跌。

遠東新董事長徐旭東對今年的奧運商機看法樂觀，並看好綠色經濟持續成長。徐旭東表示，遠東新已成為多個國家隊伍球衣布料供應商，近期環保鞋材、機能布料訂單持續上揚，預期2024年綠色產品營收將再創新高。

目前遠東新2023年綠色產品營收占生產事業比重超過三成，並積極擴充回收聚酯產能，包括2023年投產之菲律賓廠以及2024年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠2024年上半年完成產能擴充，此外，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建的工廠，預計2025年底投產。