東南實業 賣東典光電股

光通訊廠東典（6588）大股東東南實業（前稱東鹼）近期申報於7月15日至8月14日期間，鉅額逐筆交易4,500張東典股票，相當於約16.8%股權，轉讓後東南實業對東典持股將降至約4,715張、約17.7%。

業界人士指出，東南實業逐步轉讓股權，申報轉讓對象應為先前欲公開收購東典的收購方，即生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司。

東南實業3月25日公告，為活化公司資產，擬處分東典光電全數持股約9,316張，持股比率約34.89%。

東典隨後接到生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司公開收購通知，預定收購最高數量占已發行股份總數約35.58%，最低收購數量股權5%、約1,336張，期間自4月29日至5月27日止，截止日前未能取得最低收購股數，公開收購宣告失敗。

生豐資本負責人孫正強當時表示，東南實業與公開收購人簽約代表人，原於3月26日共同簽署公開收購暨應賣備忘錄，承諾以每股30元參與此次應賣。截至公開收購日期間屆滿，東南實業仍未依約履行契約義務，並參與應賣作業。