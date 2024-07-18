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聯上發 6月EPS 0.15元
房市熱絡，熱錢資金轉進房市又衝向營建股，帶動近來營建族群股價直漲，由於股價波動過大而觸動自結規範，主管機關昨（17）日要求包括聯上發（2537）在內的多家營建股自結，出現族群同步自結的盛況。
根據聯上發、 京城及欣巴巴公告6月自結數，其中聯上發順利轉虧為盈，自結6月稅後純益4,500萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益（EPS）0.15元。
京城自結6月稅後純益2.29億元，年增917.45%，每股稅後純益0.62元。欣巴巴自結6月稅後純益5,535萬元，年減59.8%；每股稅後純益0.66元。另，欣巴巴轉債到期日期為2026年6月9日，實際發行總額2億元，至今年6月30日發行餘額1.675億元，最新轉換價格49.6元，轉換標的收市價值150元，轉債收市價298元。
營建類股指數昨日表現強勁，衝到近687點，收674.97點，累計今年漲幅56.7%，創歷史新高紀錄，族群中包括永信建、富裔漲停，華固、亞昕等則盤中一度漲停。法人指，今年預售市場買氣明顯增溫，加上過去幾年累積許多預售案等待交屋，皆為建商營運增加底氣。
聯上發過去推案以北台灣為重心，但近年在科技設廠帶動中南部房市熱絡下，也南下布局，其中首度跨入台南，在安南推出占地8,900坪的「科工段案」，預期總銷達逾百億元。其餘推案包括桃園市中壢區「聯上淳」、新北市新店區「聯上拾玉」、新北市三重區「聯上大喜」及百億級大案新北市新店區「聯上澐朗」。
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