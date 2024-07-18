農林（2913）表示，該公司將積極提升營運效率、減輕營業費用負擔，逐步把旗下休閒觀光農場委外經營，目前已有部分休閒觀光農場委外收租金，相關計畫拚三年後逐步實現，期待能在最短期間內讓農林轉虧為盈。

規劃節奏上，農林說，首先將規劃熊空休閒農場委外，其餘場地將視委外經營的進度與成果逐步推進。

談及土地出租供太陽能發電，農林目前手上超過200公頃土地目前已開始收租金，農林表示，目前合約部分租金還未入帳，因此對於目前在營收占比較少，不過未來等租金開始入帳後，對於營收將有不小的挹注。

關於碳權部分，農林擁有豐富的土地資源，在今年初步完成第一次溫室氣體盤查，總森林碳吸收估算總量大於總排放量，對農林無疑是好消息。