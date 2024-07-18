農林多管齊下 拚盈

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

農林（2913）表示，該公司將積極提升營運效率、減輕營業費用負擔，逐步把旗下休閒觀光農場委外經營，目前已有部分休閒觀光農場委外收租金，相關計畫拚三年後逐步實現，期待能在最短期間內讓農林轉虧為盈。

規劃節奏上，農林說，首先將規劃熊空休閒農場委外，其餘場地將視委外經營的進度與成果逐步推進。

談及土地出租供太陽能發電，農林目前手上超過200公頃土地目前已開始收租金，農林表示，目前合約部分租金還未入帳，因此對於目前在營收占比較少，不過未來等租金開始入帳後，對於營收將有不小的挹注。

關於碳權部分，農林擁有豐富的土地資源，在今年初步完成第一次溫室氣體盤查，總森林碳吸收估算總量大於總排放量，對農林無疑是好消息。

太陽能發電 租金 農林

延伸閱讀

首批退稅342萬多件7月31日入帳 金額558億餘元

342萬戶小確幸！綜所稅首批退稅558億餘元 7月31日入帳

市區重建題材發酵 信義房屋：較去年增幅31%

港政黨提議 北京劃出300公頃飛地供香港管理開發

相關新聞

聯上發 6月EPS 0.15元

房市熱絡，熱錢資金轉進房市又衝向營建股，帶動近來營建族群股價直漲，由於股價波動過大而觸動自結規範，主管機關昨（17）日要...

佳龍、光洋科 資金避風港

國際金價16日創新高，推升黃金概念股昨（17）日不畏大盤重挫227點，逆勢走揚，佳龍（9955）終場大漲9.17%或3....

東南實業 賣東典光電股

光通訊廠東典（6588）大股東東南實業（前稱東鹼）近期申報於7月15日至8月14日期間，鉅額逐筆交易4,500張東典股票...

上緯 要設循環經濟聯盟

上緯投控（3708）董事長蔡朝陽昨（17）日宣布，9月將正式成立國內第一個「可回收低碳循環經濟聯盟」，建構生態系、創造價...

農林多管齊下 拚盈

農林（2913）表示，該公司將積極提升營運效率、減輕營業費用負擔，逐步把旗下休閒觀光農場委外經營，目前已有部分休閒觀光農...

春雨6月接單 跳增20%

螺絲外銷出口低迷聲中，喜傳市況回溫，主力大廠春雨（2012）今年6月接單月增20%以上，加上台鋼集團上游煉鋼到下游螺絲垂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。