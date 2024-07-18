佳龍、光洋科 資金避風港

經濟日報／ 記者楊伶雯李泠秭／台北報導

國際金價16日創新高，推升黃金概念股昨（17）日不畏大盤重挫227點，逆勢走揚，佳龍（9955）終場大漲9.17%或3.25元、收38.7元，光洋科（1785）也漲逾1.8%、收71.5元，成為資金避風港。

市場對美國聯準會降息的預期持續攀高，並看好川普再次當選美國總統機率大增，推升金價表現強勢，現貨黃金價16日收盤上漲1.93%，以每英兩2,469.08美元收盤；美國黃金期貨收高1.6%，結算價報每英兩2,467.8美元。

統計今年來金價累計飆漲近20%，主要是因多國央行大舉購買回金、中國大陸消費者胃納強勁，以及地緣政治緊張局勢拉抬避險資產需求所帶動；另外，黃金ETF近期持有的黃金增加，也成為金價上漲動能。

市場資金昨天同步簇擁黃金概念股，佳龍一度攻上漲停價38.95元，即便漲停打開，終場仍大漲9.17%或3.25元、收38.7元；光洋科終場收71.5元，上漲1.3元，漲幅1.85%。

光洋科 美國聯準會 金價

延伸閱讀

你跟上了嗎？買營建股先存第一桶金 今年類股指數大漲約57%

金價創高台股黃金概念股走強 佳龍收盤大漲逾9%

台銀黃金存摺見1公克2613元歷史天價 這國繼續支撐金價

積極買0050正二底氣來自…投資ETF、和買黃金避險！ 存股哥：月配現金流讓路能走很寬廣

相關新聞

聯上發 6月EPS 0.15元

房市熱絡，熱錢資金轉進房市又衝向營建股，帶動近來營建族群股價直漲，由於股價波動過大而觸動自結規範，主管機關昨（17）日要...

佳龍、光洋科 資金避風港

國際金價16日創新高，推升黃金概念股昨（17）日不畏大盤重挫227點，逆勢走揚，佳龍（9955）終場大漲9.17%或3....

東南實業 賣東典光電股

光通訊廠東典（6588）大股東東南實業（前稱東鹼）近期申報於7月15日至8月14日期間，鉅額逐筆交易4,500張東典股票...

上緯 要設循環經濟聯盟

上緯投控（3708）董事長蔡朝陽昨（17）日宣布，9月將正式成立國內第一個「可回收低碳循環經濟聯盟」，建構生態系、創造價...

農林多管齊下 拚盈

農林（2913）表示，該公司將積極提升營運效率、減輕營業費用負擔，逐步把旗下休閒觀光農場委外經營，目前已有部分休閒觀光農...

春雨6月接單 跳增20%

螺絲外銷出口低迷聲中，喜傳市況回溫，主力大廠春雨（2012）今年6月接單月增20%以上，加上台鋼集團上游煉鋼到下游螺絲垂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。