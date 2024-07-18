佳龍、光洋科 資金避風港

國際金價16日創新高，推升黃金概念股昨（17）日不畏大盤重挫227點，逆勢走揚，佳龍（9955）終場大漲9.17%或3.25元、收38.7元，光洋科（1785）也漲逾1.8%、收71.5元，成為資金避風港。

市場對美國聯準會降息的預期持續攀高，並看好川普再次當選美國總統機率大增，推升金價表現強勢，現貨黃金價16日收盤上漲1.93%，以每英兩2,469.08美元收盤；美國黃金期貨收高1.6%，結算價報每英兩2,467.8美元。

統計今年來金價累計飆漲近20%，主要是因多國央行大舉購買回金、中國大陸消費者胃納強勁，以及地緣政治緊張局勢拉抬避險資產需求所帶動；另外，黃金ETF近期持有的黃金增加，也成為金價上漲動能。

市場資金昨天同步簇擁黃金概念股，佳龍一度攻上漲停價38.95元，即便漲停打開，終場仍大漲9.17%或3.25元、收38.7元；光洋科終場收71.5元，上漲1.3元，漲幅1.85%。