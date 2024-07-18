春雨6月接單 跳增20%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

螺絲外銷出口低迷聲中，喜傳市況回溫，主力大廠春雨（2012）今年6月接單月增20%以上，加上台鋼集團上游煉鋼到下游螺絲垂直整合有成，春雨坐擁獨特競爭優勢，強化對抗不景氣的能量。

法人指出，時序進到第3季，為用鋼產業傳統淡季，尤其鋼價不振的情況下，市場買氣相對保守，上市鋼鐵股需要時間沈澱。

春雨工廠總經理張醒亞表示，俄烏戰爭等地緣因素影響，歐美經濟景氣不如預期，螺絲業海外接單陷入低潮，面臨諸多考驗，但近來情況出現變化。

張醒亞說，根據實務數據，春雨6月接單情況比5月增長20%以上，其中以歐洲客戶下單最積極，初步分析認為歐美企業7月、8月陸續進到放暑假期間，因此有可能提前下單補庫存，但同時也感受到買家相對謹慎。

張醒亞表示，除了業績回溫外，春雨所屬的台鋼集團，從上游電爐煉鋼、鋼胚、盤元線材到螺絲、鋼筋等，具有垂直整合的優勢，對春雨降低成本有重要貢獻，得以在不景氣的市況中保持競爭力。

高雄岡山螺絲產業聚落業者說，6月訂單勉強還可以，但預估7、8 月生意慘淡，主要是客戶放假中，加上庫存多不急著補貨，目前觀察7月景況肯定低於6月，恐怕要到9月才有新訂單挹注。

由於接單不如預期，螺絲廠只能等待度小月，已經傳出加工廠採「周休三日」因應，甚至祭出無薪假，預期跟進的同業將增加。

張醒亞分析，7月、8月的接單情況是關鍵，如果進單順利，對第3季的產銷會有重要激勵作用，有效提升營運績效。

春雨 景氣 鋼鐵股

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