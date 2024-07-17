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營建股直漲創新高 聯上發、京城、欣巴巴公告6月自結

經濟日報／ 記者朱曼寧林政鋒／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱絡，帶動近來營建族群股價直漲，17日聯上發（2537）、京城及欣巴巴公告6月自結數，其中聯上發順利轉虧為盈，自結6月稅後純益4,500萬元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.15元。

京城自結6月稅後純益2.29億元，年增917.45％，每股稅後純益0.62元。欣巴巴自結6月稅後純益5,535萬元，年減59.8%；每股稅後純益0.66元，另，欣巴巴轉債到期日期為2026年6月9日，實際發行總額2億元，至今年6月30日發行餘額1.675億元，最新轉換價格49.6元，轉換標的收市價值150元，轉債收市價298元。

今日營建類股指數表現強勁，衝到近687，收674.97，累計今年漲幅56.7%，創歷史新高，包括永信建、富裔漲停，華固、亞昕等則盤中一度漲停，法人指，今年預售市場買氣明顯增溫，加上過去幾年累積許多預售案等待交屋，皆替建商營運增加底氣。

聯上發過去推案以北台灣為重心，但近年在科技設廠帶動中南部房市熱絡下，也南下布局，其中首度跨入台南，在安南推出占地8,900坪的「科工段案」，預期總銷達逾百億元。另，其餘推案包括桃園市中壢區「聯上淳」、新北市新店區「聯上拾玉」、新北市三重區「聯上大喜」及百億級大案新北市新店區「聯上澐朗」。

聯上發指出，目前庫存土地充沛，範圍包括台北市中正區、北投區、萬華區、桃園市大園區、台南市安南區、高雄市鳳山區等，在房市買氣穩定下，營運有望逐漸回穩。

京城建設指出，預期公司下半年進入業績高峰期，新完工個案「新世界」該案總銷約70億元、已售近6成，而預估近期將取得使照，預計最快第3季底、第4季初可開始交屋，加上處分土地利益將在年底前認列營收、獲利，以此估算，下半年業績將明顯優於上半年。另，出售苓雅區成功段土地給潤隆，則同樣將在下半年完成交割入帳，大賺7.72億元，對每股貢獻度逾2元。

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