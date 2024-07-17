金價創高台股黃金概念股走強 佳龍收盤大漲逾9%

對我來說開發金已經是贏多輸少的局面了，就算股價不漲我放著領股利，也足以支付借款利息還有剩，還可以產生現金流。我可抱著3、5年不管他，只要獲利穩定成長，我相信還是會有讓我獲利出場的一天。

2024-07-17 11:38