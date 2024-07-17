金價創高台股黃金概念股走強 佳龍收盤大漲逾9%
市場預期美國通膨降溫持續支撐聯準會9月降息機率，吸引買盤推升黃金價格創高，帶動台股黃金概念股今天「金光閃閃」，佳龍一度鎖漲停，收盤大漲逾9%，光洋科上漲1.85%，股價表現勝過台股大盤。
國際金價16日創高，現貨黃金達每英兩2469.08美元，帶動黃金概念股表現活躍，佳龍今天盤中衝上漲板38.95元，但收在38.7元，仍大漲9.17%。
金益鼎盤中高點87元，勁揚6.74%，不過收跌在80.2元、跌幅1.6%；光洋科收71.5元，上揚1.85%。
法人指出，美元走低疑慮下，黃金成最佳保值工具，帶動價格飆升；佳龍、金益鼎、光洋科皆從事廢資訊品、混合五金處及貴金屬回收及處理，從廢五金提出有價值的黃金，也是這波金價上漲受惠者。
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