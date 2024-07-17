開發金（2883）借1千萬共買進1200張！ 不敗教主：很不幸賭輸了…但相信會有獲利那天

開發金的股價長期在10元附近，但是你知道嗎？30年前我剛踏入職場時，中華開發的股價可是上百的喔！股價往往跟獲利與股利有關，最近幾年的EPS都不足1元，股利大多都是配發0.5~0.6元，股價自然會不好看。

開發金2021年併入中國人壽，獲利大成長達到2.34元，隔年發放1元股利，股價最高來到20.1元，從低點大漲了一倍之多，算是一吐長年的怨氣。

但是花無百日好，2022年美國大幅升息，加上防疫保單的虧損，EPS下跌到0.9.8元，算是腰斬了，雪上加霜的是2023年又宣布不配息，股價自然就趴在那裏了！但是我也見獵心喜，2022年底在12元以下進場，因為我覺得美國大幅升息跟防疫保單，都算是一次性的利空因素，不會產生長期的影響。

不過2022年獲利衰退也埋下隱患，2023年開發金宣布不配息，原因在於併入中壽之後的開發金，轉型成為壽險為主的金控，2022年大幅升息導致股債雙跌，產生了巨額的未實現損失。2022年開發金稅後純益163.92億元，EPS為0.98元，但是股債雙跌的其他權益損失為738億元，公司帳面上有未分配盈餘504億元，資本公積336億元。由於504 + 163.92 < 738，未分配盈餘加上獲利仍低於其他權益損失，依規定不能配息。

然而我覺得不配息僅是會計上的登記問題，公司的獲利並沒有虧損掉喔，所以趁著不配息導致股價下滑，持續逢低加碼布局。2024年初，不少金融股上演股利加倍奉還的戲碼，例如台企銀、玉山金、中信金...，主要原因是2023年股市大好，過去的未實現損失沖回來了不少，所以在2023年少配的股利，2024年就加倍奉還了。我賭上了2023年沒有配息的開發金，2024年股利也會加倍奉還，就動用理財型房貸大幅加碼布局。

很不幸的，我賭輸了，2024年開發金僅配發0.5元股利，與我預估的1.0元相差甚遠，公告當天股價下滑，我馬上買進200張。我的看法是這樣的，2024年本來公司是有大把的資金來配息（獲利+未分配盈餘），但是今年下半年美國也醞釀開始降息，如果公司把錢拿去投資債券，不僅可以領高息還可以坐等降息時賺到價差，所以就減少配息，而是將錢拿去投資來賺更多的錢。

從2022年底開始布局算起，我總計買進了1200張，其中有800張是借用理財型房貸。首先要講一下借錢投資的風險，只能購買進不會倒、有賺錢、有配息的大型龍頭股。我當然不相信開發金會倒閉，併入中壽後公司的體質更健全，中壽過去也是獲利很穩定的好公司，相信也會帶給開發金穩定的獲利。

至於配息部分，2023年不配息純屬單一事件，不過往後的配息金額也不好預估，我只能用低標的0.6元計算，以我12塊多的成本計算，殖利率也有4%多，足夠承擔我2.5%的借款利率，還可以產生約2%的現金流（每年20萬）。理財型房貸的好處是不用還本金，可以隨借隨還，缺點則是利率通常較高。

2024上半年開發金賺進了0.98元，已經追平2022年全年獲利，全年很有機會賺進2元，目前的本益比僅8倍多，獲利成長的股票本益比往往向上提高，回到過往10~12倍是值得期待的。

對我來說開發金已經是贏多輸少的局面了，就算股價不漲我放著領股利，也足以支付借款利息還有剩，還可以產生現金流。我可抱著3、5年不管他，只要獲利穩定成長，我相信還是會有讓我獲利出場的一天。萬一股價下跌呢？只要獲利持續穩定，我可以將1200張股票質押，再用力買進便宜的股票，一樣領股利繳利息，再來等待股價由谷底反彈，說不定我會賺更多。

這篇文章主要是說明「無中生有、用錢賺錢」的觀念。每個人都想要投資致富，但是口袋往往卻不爭氣。以我以前公立學校教師的薪水，要不吃不喝8年才有1000萬，等存到錢了開發金的買進時機也消失了。如今我只是善用理財型房貸，馬上有1000萬來把未機會，畢竟機會是不等人的。

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