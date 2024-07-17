南亞2分鐘填息 台塑配息1元7/23除息

台塑四寶除息秀，今天輪到南亞登場。南亞昨天收盤股價48.9元，每股配發現金股息0.7元，除息後參考價為48.2元，南亞今天股價開高，開盤不到2分鐘就完成填息，填息速度暫居四寶之冠，早盤股價最高衝上49.15元。

在此之前，台塑四寶中，台塑化7月9日率先除息，每股配發2元現金，除息後參考價63.7元，但至今股價仍未攀上除息前的收盤價65.7元，填息之路持續奮戰中。

台化7月10日除息，每股配息1.25元，除息後參考價47.25元，花了3天，已於12日完成填息。接下來，7月23日將輪到台塑壓軸除息，每股擬派息1元。

南亞剛公布自結半年報，今年上半年稅後純益新台幣29.76億元，年增64.6%，每股稅後純益0.38元，獲利較去年同期改善。

南亞董事長吳嘉昭表示，雖然第2季認列來自台塑化等投資收益減少，且匯兌盈餘也較第1季不利，但本業全線復甦，包括電路板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品，受惠AI應用發展、家電需求增加及銅價上漲，獲利比起今年首季顯著成長；聚酯、塑膠加工產品市況也逐步回溫。

展望後勢，南亞看好7月營收比6月增加，第3季營收較第2季成長。吳嘉昭表示，7月進入電子業傳統旺季，包括車載、網通、伺服器等高頻高速材料市況穩定，品牌廠商也推出具有AI應用的終端產品，刺激消費電子需求，帶動南亞的電子材料、載板等業績增溫。

法人分析，台塑四寶持續面臨大陸石化新增產能壓力，不過由於南亞電子材料占營收比重超過5成，產品有所區隔，受影響較小，營運復甦腳步可望領先。